Дворкович назвал самые востребованные сферы после пандемии

После пандемии коронавируса в России часть сфер будет более востребована, чем остальные. Такое мнение высказал РБК бывший вице-премьер и глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Востребованность дистанционных услуг резко возрастет. Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время», - сказал Дворкович.

Он добавил, что также будет востребована телемедицина, особенно в части персональных услуг с использованием новейших технологий. Пандемию коронавируса смогут пережить практически все сферы экономики страны, считает Аркадий Дворкович.

Ранее российское правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. В список вошли гостиничный и туристический бизнес, авиаперевозки, общественное питание, сфера по предоставлению бытовых услуг, стоматология, культура и многие другие.