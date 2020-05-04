В Шереметьево поступило анонимное сообщении о минировании двух самолетов

Анонимное электронное письмо о минировании двух самолетов поступило в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Источник агентства сказал, что речь шла о двух самолетах, которые вылетели из аэропорта днем в понедельник, 4 мая. Это рейсы - Москва - Екатеринбург и Москва - Санкт-Петербург. В последний месяц поступали неоднократные сообщения о якобы минировании самолетов. Ни одно из сообщений подтверждений не нашло.

Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке на территории России швейцарского почтового сервиса, с которого шла массовая рассылка писем о лжеминировании. Также был заблокирован и нидерландский сервис, с которого письма рассылались в школы, больницы и другие организации о «минировании».