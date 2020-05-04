Дождь и гроза: в Москве объявлено экстренное предупреждение

В Москве пресс-служба столичного МЧС распространила экстренное предупреждение из-за грозы. Ожидаются дождь и усиление ветра до 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 18.30 4 мая до 09.00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды, в МЧС порекомендовали водителям быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ведомстве также напомнили, что вспышки молний могут ослепить человека, сидящего за рулем, чем спровоцировать аварию.

Ранее метеорологи предупредили, что в Центральной и Европейской части России будет аномально тепло, столбики термометров поднимутся выше климатических показателей. Ожидается, что температура будет превышать норму на пять градусов.