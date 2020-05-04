В дистанционном формате: как в российских регионах проходит акция «Георгиевская ленточка»

В понедельник, 4 мая, в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит уже в 15-й раз, но из-за распространения коронавируса и введенных ограничений ее формат был изменен.

В Хабаровске добровольцы из движения «Волонтеры Победы» начали разносить ленты по аптекам, АЗС и магазинам, где продавцы вручают их всем желающим.

На Урале георгиевские ленточки подготовили специальным образом. Они прошли двойную обработку: сначала под термическим прессом, а после - антисептиком.

В Санкт-Петербурге главный символ Победы первыми получат ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них также были подготовлены особые наборы и открытки, которые нарисовали молодые художники города. На каждой открытке есть поздравление и благодарность за совершенный подвиг. Добровольцы сразу нескольких волонтерских организаций Санкт-Петербурга объединились, чтобы доставить подготовленные наборы и георгиевские ленточки по домам всех ветеранов, которые сейчас находятся на самоизоляции.

«Меня всегда на парад приглашают, а в этом году дома буду сидеть. Конечно, я очень довольна, и очень правильно это сделано, что возят по домам. Спасибо большое!» - сказала ветеран Великой Отечественной войны Вера Рябинина.

Вера Рябинина пережила всю блокаду. В 17 лет вызвалась работать на Дороге жизни. Зимой расчищала ледовую трассу, летом помогала разгружать баржи. Ветеран пообещала волонтерам, что на 9 Мая обязательно прикрепит георгиевскую ленту на пиджак с наградами.

В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит в необычном, дистанционном формате, но это не помешает ее главной задаче - объединить людей по всей стране. К тому же в акции может принять участие каждый: нужно сфотографироваться с ленточкой у сердца и выложить снимок в социальные сети с хештегами #75летПобеды и #георгиевскаяленточка.