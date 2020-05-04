Оставленную шесть лет назад в московском перинатальном центре девочку передали приемным родителям

Шестилетнюю Соню из Москвы, которая по воле родителей всю свою жизнь провела в перинатальном центре, передали в приемную семью. Об этом сообщил адвокат клиники. По его словам, это произошло несколько недель назад, после того как новых маму и папу проверили на коронавирус.

Родители Сони почти сразу после рождения дочери отправили ее в клинику, так как она появилась на свет недоношенной. Но когда девочка окрепла, они не торопились ее забирать, оплачивая отдельную палату, обустроенную под детскую комнату, няню и питание. На все запросы родители давали не совсем внятные ответы. Решением суда девочку передали органам опеки, которые и подыскали ей приемную семью.

Специалисты считают, что Соне, которая всю жизнь провела в изоляции, режим карантина поможет быстрее адаптироваться в новой реальности.