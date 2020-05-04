В посольстве РФ в Праге прокомментировали снос памятника маршалу Коневу и установку доски власовцам

Возведение памятников является внутренним делом государства, которое демонстрирует симпатии действующих политических сил в стране. Об этом заявили в комментарии посольства РФ в Чехии, размещенном в Facebook, по поводу демонтажа монумента советскому маршалу Ивану Коневу и установки памятной доски власовцам.

«Возведение любых памятников, конечно, внутреннее дело государства, граждане которого сами выбирают своих героев», - говорится в комментарии посольства РФ.

В сообщении уточняется, что снос монумента Коневу и установка памятной доски «пособникам военных преступников» наглядно показывают, на чьей стороне находятся симпатии некоторых политических сил в современной Чехии.

«Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы», - говорится в комментарии.

Напомним, что 3 апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Маршалу Советского Союза. А в конце апреля в районе чешской столицы Ржепорыйе начали установку памятной доски власовцам по инициативе местного старосты.