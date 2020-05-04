Вопреки коронавирусу: в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В России сегодня стартовала акция «Георгиевская ленточка». Она проходит уже в 15-й раз, но теперь в новом формате. Организаторы учли ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, и отказались от вручения лент на остановках и улицах. Теперь во всех городах нашей страны их обрабатывают специальным раствором и передают на кассах магазинов, аптек, автозаправок.

А пожилым людям, которые строго соблюдают режим самоизоляции, волонтеры доставляют георгиевские ленточки на дом. Например, в Петербурге ветеранам Великой Отечественной войны символы мужества и героизма вручают с отдельными словами благодарности от молодежи. Также им выдают продуктовые наборы и открытки.

Всего в преддверии 9 Мая жителям страны раздадут почти 15 миллионов символов Победы. К тому же теперь каждый может поучаствовать в акции и в режиме онлайн. Для этого нужно только сфотографироваться с ленточкой у сердца и выложить снимок в социальные сети с хештегами #75летПобеды и #георгиевскаяленточка.