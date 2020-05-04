Около 600 самолетов и вертолетов задействуют в пролетах авиации 9 мая
В 47 российских городах и в пунктах дислокации авиационных частей запланирован пролет парадного строя авиации. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Всего в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия со дня Великой Победы будет задействовано 597 летательных аппаратов.
По словам Дронова, в столичном Параде примут участие 75 воздушных судов, в том числе звено самолетов 5-го поколения Су-57.
«Проведена соответствующая тренировка экипажей – экипажи и авиатехника готовы к выполнению данного мероприятия», - пояснил Дронов.
Четвертого мая в столице состоялась репетиция авиационной части Парада Победы. Во время полетов действовал временный режим использования воздушного пространства. За репетицией наблюдал, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.