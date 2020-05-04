Врачи назвали основную причину ослабления иммунитета человека

Одной из основных причин ослабления иммунитета человека является бесконтрольное употребление антибиотиков, считает врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

«Антибиотики влияют на иммунную систему своими угнетающими свойствами. Надо помнить, что вирусы антибиотиками не уничтожаются», - сказала «Известиям» Аплетаева.

Она отметила, что антибиотиками лечатся бактериальные инфекции, которые проявляются после вирусных заболеваний. Иммунитет человеческой популяции заметно ухудшился, считает аллерголог. Взрослые и дети стали чаще болеть, а инфекции протекают тяжелее, вызывая все больше осложнений.

«И если появится какой-то новый неизвестный вирус, то организм может с ним и не справиться», - сказала Аплетаева.

Бесконтрольное употребление антибиотиков губительно сказывается на микрофлоре организма, которая является неотъемлемой частью иммунной системы, отметила доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко.

«Чем неправильней мы принимаем антибиотики, тем более устойчива к ним флора», - объяснила Пащенко.

Эксперты напомнили, что сейчас нужно стараться получать витамин D. Также необходимо включать в свой рацион свежую зелень, овощи и фрукты, которые содержат необходимые для иммунитета человека вещества.

Ранее врач рассказала, как можно поддержать свой иммунитет в период самоизоляции. Человеку необходимо правильно питаться и соблюдать гигиену сна, а также не заниматься самолечением и не употреблять препараты для повышения или поддержки иммунитета, которые чаще всего являются маркетинговыми уловками.