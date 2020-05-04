В Минздраве рассказали о нескором выходе на плато по коронавирусу в России

Выхода на плато по заболеваемости COVID-19 в России не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ со ссылкой на главного пульмонолога ведомства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

«Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», - уточнил Авдеев.

Специалист вспомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее заявил, что страна прошла «четверть пути». По мнению Сергея Авдеева, сейчас трудно сказать: «одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика».

Как утверждает главный пульмонолог Минздрава, связано это может быть с тем, что граждане России не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции, пишет РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло на 10 581 и сейчас составляет 145 268.