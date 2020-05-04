В Минздраве назвали пути инфицирования коронавирусом в России

Сейчас в России распространение коронавирусной инфекции уже идет внутри страны и городов, в начале эпидемии стояла задача выявлять зараженных среди приезжих. Об этом рассказал академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Академик отметил, что коронавирус очень коварен, так как имеет длительный инкубационный период - от 2 до 20 дней. Брико уточнил, что сейчас Россия находится в той фазе развития эпидемического процесса, когда идет местное распространение вторичных и третичных случаев. Такая ситуация говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции, утверждает эпидемиолог.

«Распространение инфекции идет наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах», - рассказал Брико в интервью «Российской газете».

По последним данным, в России за сутки выявили 10 581 случай заражения коронавирусом. В общей сложности в стране зарегистрировано 145 268 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.