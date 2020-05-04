В Саратове «День Победы» спел ее первый исполнитель Леонид Сметанников

Саратов присоединился к акции «Наш День Победы». Спустя 45 лет после премьеры песни «День Победы», она прозвучала в Парке Победы на Соколовой горе - в знаковом для каждого саратовца месте.

Патриотическая акция призвана объединить жителей регионов: которые исполняют всем известную и любимую песню. В Саратове ее спел первый исполнитель, народный артист СССР Леонид Сметанников. Напомним, что в канун 9 мая 1975 года артист исполнил «День Победы» на съемках передачи «Голубой огонек».

Еще до введения режима самоизоляции, в марте 2020 года, был записан видеоролик исполнения песни «День Победы» Леонидом Сметанниковым в сопровождении Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени Шнитке.

Открыл песенный марафон Саранск. Затем эстафета была передана всем регионам Приволжья. К ней присоединились Марий Эл и Удмуртия, Башкирия и Самарская область, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край. Следом за Саратовской областью к марафону намерен присоединиться Ульяновск. По словам Леонида Сметанникова, всю страну объединил великий праздник День Победы.

Ранее Владимир Путин поддержал идею 9 мая в семь часов вечера всем выйти на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы». Готовность спеть вместе с россиянами на 75-летие Победы высказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.