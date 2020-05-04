Участник кругосветки в честь 75-летия Великой Победы парусник «Паллада» во вторник выйдет из Сингапура во Владивосток

Учебный парусник «Паллада», который участвует в кругосветном плавании в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, прибыл в Сингапур. Об этом рассказали в пресс-службе Дальрыбвтуза, курсанты которого проходят практику на судне.

«"Паллада" прибыла в Сингапур, стоит на рейде. Производится бункеровка и пополнение продуктовых запасов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что каких-либо происшествий на судне зафиксировано не было, экипаж чувствует себя хорошо. Согласно предварительным данным, во вторник парусник возьмет курс на Владивосток.

Российский фрегат «Паллада» в ноябре прошлого года отправился в кругосветное плавание из Владивостока, посвященное 75-летию Великой Отечественной войны и 200-летию открытия Антарктиды. Проводить моряков прибыли представители РГО, Росрыболовства, руководители Приморского края и Владивостока, а также ветераны ВМФ и юнармейцы.