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Власти Цильнинского района Ульяновской области устроили парад для ветерана ВОВ

Роман Захаров
16:02 04.05.2020
Участник Великой Отечественной войны Федор Сяпуков рассказал, как призывался на фронт, а также вспомнил, где и при каких обстоятельствах узнал о Победе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Власти Цильнинского района Ульяновской области устроили парад для ветерана Великой Отечественной войны Федора Сяпукова, проживающего в поселке Малое Нагаткино. Бывшего моряка поздравили с приближающейся 75-й годовщиной Великой Победы и пожелали крепкого здоровья, в том числе от имени президента РФ Владимира Путина.

После торжественной части Сяпуков рассказал «Звезде» о том, как попал на фронт, а также поделился своими воспоминаниями о советско-японской войне.

«Нас призывали в 1944 году. Сначала находились (в учебном лагере. - Прим. ред.) в Суслонгере. Прошли комиссию, и нас отправили во Владивосток. Во Владивостоке я опять прошел комиссию, попал в учебный отряд и был направлен на Русский остров. Там мы проходили обучение для дальнейшей службы на корабле, а в августе месяце началась война (советско-японская. - Прим. ред.). Нашу смену оставили охранять Русский остров. А потом, после одной-двух недель, нас отправили в Советскую гавань, где мы попали на торпедные катера», - сообщил ветеран.

Вспомнил Федор Сяпуков и о том, как и где его встретила радостная новость о победе СССР над гитлеровской Германией.

«Девятого мая я был на Русском острове на посту около пирсов с винтовкой в руках. И на базе раньше обычного стала звучать музыка. На море был штиль. И пришли и объявили, что война кончилась. Я как раз около пирса был, где корабли стояли», - поделился воспоминаниями ветеран ВОВ.

В канун празднования Дня Победы в РФ, несмотря на пандемию коронавируса, идут подготовительные мероприятия к торжествам по случаю памятной даты. В частности, неделю назад была открыта регистрация заявок на участие в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн».

За короткий промежуток времени число желающих принять участие в данной акции превысило 600 тысяч. В настоящий момент регистрация открыта, а количество поданных анкет растет с каждым днем.

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