Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
Около трети от общего числа инфицированных уже выздоровели.
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Количество заболевших коронавирусом нового типа в мире составило 3 502 126 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 2:00 мск, от инфекции скончалось 247 107 тысяч человек, 1 124 127 - выздоровели.
Наибольшее число заражений зафиксировано в США (1 156 924), на втором месте находится Испания (217 466), на третьем - Италия (210 717). Россия по количеству инфицированных занимает седьмое место (134 687).