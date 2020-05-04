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В правительстве Германии заявили о положительном отношении к «Северному потоку - 2»

Роман Захаров
15:00 04.05.2020
Власти ФРГ оценили высказывания американского сенатора о «Северном потоке - 2» и угрозе для НАТО.
В правительстве Германии заявили о положительном отношении к «Северному потоку - 2»
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press


Правительство Германии не считает свою политику в отношении газопровода «Северный поток - 2» угрозой для НАТО. Об этом говорится в сообщении немецкого кабмина.

«Федеральное правительство не разделяет мнения, что немецкая политика по отношению к "Северному потоку - 2" несет угрозу для НАТО», - сказано в документе.

Таким образом, кабинет министров прокомментировал заявление американского сенатора Тома Каттона, по мнению которого политика ФРГ по газопроводу представляет угрозу для альянса.

Согласно опубликованному документу, немецкий кабмин по-прежнему положительно относится к проекту «Северный поток - 2», рассчитывает на его завершение и будет оказывать политическую поддержку участвующим в нем компаниям. В правительстве ФРГ также не считают, что замедление строительства трубопровода угрожает энергобезопасности Германии.

Раннее стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ планирует отклонить заявку компании Nord Stream на освобождение проекта трубопровода «Северный поток - 2» от обновленных требований газовой директивы Евросоюза.

Основанием для отказа являются сроки строительства трубопровода. По установленным правилам, чтобы не принимать условия директивы, нужно было завершить строительство «Северного потока - 2» до мая прошлого года, чего сделано не было.

В свою очередь, в компании Nord Stream придерживаются мнения, что в данной ситуации необходимо исходить из «уже сделанных миллиардных инвестиций в соответствии с прежним правовым режимом».

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