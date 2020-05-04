В Кремле объяснили, когда будет решаться вопрос о снятии ограничительных мер

В России поэтапное снятие ограничительных мер из-за распространения коронавируса зависит от показателей динамики роста инфицированных после майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».



«Мы, конечно, все ждем 11 мая. И главное, мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть та этапность снятия мер изоляции», - объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что необходимо набраться терпения и дождаться 11 мая. Сейчас, когда наступила хорошая погода, людям все тяжелее и тяжелее оставаться дома, сказал Песков. Он выразил надежду, что россияне найдут в себе силы и смогут «эти дни досидеть в режиме самоизоляции».

«В противном случае, если народ высыпет на улицы, конечно, нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней», - уточнил Песков.

Ранее стало известно, что 6 мая у Владимира Путина запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должен подготовить к 5 мая рекомендации к поэтапному выходу россиян и экономики страны из режима ограничительных мер после майских праздников.