«Очень талантливый»: Андрей Разин рассказал о скончавшемся авторе хитов «Ласкового мая»

Продюсер и создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал телеканалу «Звезда» о скончавшемся авторе песен для коллектива Владимире Бойко.

«В 1989 году ко мне в студию Record, где я являлся художественным руководителем студии популярной музыки, приехал молодой парень, который устроился к нам работать звукорежиссером. Поработав с ним, я понял, что он очень талантливый», - заявил Разин.

Продюсер сообщил, что первой песней, которую создал Бойко, был «Гадкий утенок». Вскоре он написал целый цикл.

«Эти песни пели солисты группы «Ласковый май». Потом до 1993 года он был музыкальным руководителем группы», - рассказал Разин.

После того как коллектив прекратил существование, Бойко создал группу «Белые розы».

Композитора не стало 3 мая. Он умер от инсульта, произошедшего вследствие продолжительной болезни.