Песков: 6 мая Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

К 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу россиян и экономики РФ после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

Кроме того, Владимир Путин ждет к 6 мая от кабинета министров доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения, отчета о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.

Правительству также надлежит подготовить доклад о реализации механизмов поддержки тех, кто потерял работу.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло на 10 581 и сейчас составляет 145 268.

По данным штаба, суточный рост составил 7,9%, при этом 5 352 (50,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.