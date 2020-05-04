Глава Роспотребнадзора оценила перспективу снятия ограничений из-за коронавируса

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снижается. Тенденция наблюдается стабильная. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что страна идет в правильном направлении. Однако говорить о снятии ограничений можно будет ближе к 12 мая. В настоящее время есть только надежда, что меры прекратятся, отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в последнюю очередь будет снят запрет на проведение массовых мероприятий.

«Есть правила эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим - постепенно снимаем», - рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 356 человек, выздоровели - 18 095.