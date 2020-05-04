Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание

Неприятный сюрприз преподнесла погода жителям Новосибирска в понедельник, 4 мая. Вместо характерного для этого времени года теплого весеннего солнца в городе внезапно пошел снег. В Сети уже появились видеоролики, на которых запечатлено необычное природное явление.

Нужно отметить, что еще недавно в Новосибирске стояла практически летняя погода. Светило яркое солнце, а воздух прогревался до плюс 20 градусов. Однако сегодня утром в городе резко похолодало. В первой половине дня начался дождь, а после обеда ему на смену пришел снег.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе 4 и 5 мая возможно также усиление ветра до 24 метров в секунду. Этого, предупреждают спасатели, будет достаточно для обрыва проводов, падения деревьев и плохо закрепленных конструкций.