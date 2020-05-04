В Башкирии запретили появляться в общественных местах без маски

В республике Башкортостан с 4 мая начинает действовать масочный режим. Люди обязаны носить медицинские маски во всех общественных местах, в их числе магазины, аптеки и больницы.

При передвижении по улице в одиночку и отсутствии контактов маску можно не надевать.

По словам главы региона Радия Хабирова, дефицита средств защиты не будет, в республике выпускается 150 тысяч масок в сутки. Тем, кто не может купить маску самостоятельно, окажут помощь волонтеры, уточнил он.

В Башкирии режим полной самоизоляции действует до 11 мая включительно. По последним данным регионального минздрава, коронавирусом заболели 1022 человека, 185 из них выздоровели, 14 - скончались.