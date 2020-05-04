Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия предложила Чехии задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств по защите памятников

Роман Захаров
13:20 04.05.2020
В МИД РФ уверены, что отказ официальной Праги от данного предложения усугубит и без того тяжелую атмосферу в отношениях между двумя странами.
Россия предложила Чехии задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств по защите памятников
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R, Twitter, Globallookpress

Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите монументов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников», - говорится в обращении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что отказ официальной Праги от данного предложения усугубит и без того тяжелую атмосферу в отношениях между двумя странами.

В МИД также подчеркнули, что утверждения о том, что Россия, акцентируя важность выполнения другой договаривающейся стороной закрепленных межгосударственным Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года обязательств, якобы вмешивается во внутренние дела Чехии, являются несостоятельными и беспочвенными.

«Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками, каковым памятник И.С. Коневу, безусловно, является, а также его сохранения и доступа к нему», - объяснили дипломаты, отметив, что все позиции данной статьи договора были нарушены чешской стороной.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге монумента

В Главном следственном управлении СК РФ, в свою очередь, возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

В конце апреля в МИД Чехии заявили о готовности начать переговоры с Россией о передаче Москве памятника Коневу в соответствии с договором от 1993 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 22:52
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Дата04.05.2020, 13:26
Новейшие истребители Су-57 и летающий локатор А-50: какая техника участвовала в репетиции авиационной части Парада в Москве
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:53 В стране и мире
Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание
13:26 Армия
Видео
Новейшие истребители Су-57 и летающий локатор А-50: какая техника участвовала в репетиции авиационной части парада в Москве
13:20 В стране и мире
Россия предложила Чехии задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств по защите памятников
12:31 Армия
За неделю на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» поступило более 600 тысяч заявок
12:16 В стране и мире
«Знаменосец Победы»: Безруков поделился историей своего деда - ветерана войны
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание
Умер автор хитов «Ласкового мая»
Кассету с неизданной песней Пола Маккартни и Ринго Старра выставят на торги в Великобритании
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.