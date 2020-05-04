Россия предложила Чехии задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств по защите памятников

Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите монументов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников», - говорится в обращении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что отказ официальной Праги от данного предложения усугубит и без того тяжелую атмосферу в отношениях между двумя странами.

В МИД также подчеркнули, что утверждения о том, что Россия, акцентируя важность выполнения другой договаривающейся стороной закрепленных межгосударственным Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года обязательств, якобы вмешивается во внутренние дела Чехии, являются несостоятельными и беспочвенными.

«Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками, каковым памятник И.С. Коневу, безусловно, является, а также его сохранения и доступа к нему», - объяснили дипломаты, отметив, что все позиции данной статьи договора были нарушены чешской стороной.

Власти района Прага-6 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Протесты в связи с произошедшим выразили многие чешские политические деятели.

Девятого апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Любомиру Метнару с просьбой о передаче России снесенного в Праге монумента.

В Главном следственном управлении СК РФ, в свою очередь, возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

В конце апреля в МИД Чехии заявили о готовности начать переговоры с Россией о передаче Москве памятника Коневу в соответствии с договором от 1993 года.