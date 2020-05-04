Умер автор хитов «Ласкового мая»

Композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался в результате инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни. Об этом в своем Instagram написал продюсер Андрей Разин.

Он отметил, что вся группа скорбит и приносит соболезнования родным и близким Бойко.

«Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май"», - написал Разин.

Владимир Бойко работал с «Ласковым маем» с 1989 года. Для коллектива он написал в общей сложности 25 песен.