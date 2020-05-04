Умер автор хитов «Ласкового мая»
О смерти композитора сообщил продюсер группы Андрей Разин. По его словам Владимир Бойко умер в результате инсульта.
© Фото: razin_andrei_lm, Instagram
Композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался в результате инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни. Об этом в своем Instagram написал продюсер Андрей Разин.
Он отметил, что вся группа скорбит и приносит соболезнования родным и близким Бойко.
«Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май"», - написал Разин.
Владимир Бойко работал с «Ласковым маем» с 1989 года. Для коллектива он написал в общей сложности 25 песен.