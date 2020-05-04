«Знаменосец Победы»: Безруков поделился историей своего деда - ветерана войны

Актер Сергей Безруков в рамках флешмоба «Я знаменосец Победы» записал видеоролик, в котором рассказал о своем деде - ветеране Великой Отечественной войны.

Артист сообщил, что Михаил Иванович Суров пошел на войну 19-летним мальчишкой. Он воевал в моторазведке в составе танкового батальона.

«После войны работал в Лысково, занимал руководящие посты. В совхозе работал и был преподавателем в политехническом училище. В технике он разбирался просто потрясающе», - рассказал актер.

Данный флешмоб организован ООД «Бессмертный полк России» совместно с РИА Новости. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо записать свой видеоролик, в котором вы рассказываете о своем родственнике - участнике войны. Запись нужно опубликовать в социальных сетях с хештегом #язнаменосецпобеды.