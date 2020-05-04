Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло более чем на 10 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло на 10 тысяч 581 и сейчас составляет 145 тысяч 268. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По данным штаба, суточный рост составил 7,9%, при этом 5 352 (50,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

Выписаны из лечебных учреждений по выздоровлению 1 456 человек в 68 регионах страны, в том числе 544 человека в Москве, 136 - в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящий момент в России выявлено более 130 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, скончались 1 280 человек.