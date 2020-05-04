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Полиция займется инцидентом со скрывшей коронавирус девушкой, прилетевшей в Нижневартовск

Роман Захаров
11:27 04.05.2020
Информация о случившемся будет направлена в УМВД, где примут решение о возбуждении уголовного дела.
Полиция займется инцидентом со скрывшей коронавирус девушкой, прилетевшей в Нижневартовск
© Фото: Dominic Wunderlich, Pixabay

Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), не сообщив о наличии у нее коронавирусной инфекции. Теперь из-за ее действий все пассажиры рейса отправлены на изоляцию. Об этом рассказал глава территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

Вопрос от жительницы Нижневартовска озвучил в воскресенье мэр города Василий Тихонов во время заседания местного оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Автор обращения, в частности, попросил участников штаба подтвердить или опровергнуть информацию о том, что девушка прилетела в населенный пункт из Москвы с коронавирусом, это подтверждала имевшаяся у нее справка, однако ни она, ни ее родственники не сообщили об этом в профильные ведомства.

«Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции», - ответил Перекокин.

Чиновник при этом подчеркнул, что девушка подвергла угрозе всех пассажиров рейса и тех людей, кто встречал ее в аэропорту. По его словам, вся информация будет направлена в УМВД, где примут решение о возбуждении уголовного дела.

Перекокин также сообщил, что девушка, о которой идет речь, «не взрослая» и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей.

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