Московским школьникам выставят итоговые оценки 15 мая

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, с 1 по 11 мая все дистанционные уроки в школах Москвы временно приостановлены. Об этом сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве также уточнили, что с 12 по 15 мая дистанционные уроки продолжатся по расписанию и уже 15 мая ученикам выставят промежуточные и итоговые отметки. Однако на этом учебный год не закончится. С 18 мая школьники Москвы перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. Занятия пройдут в виде консультаций по желанию родителей учеников. В этот период учителя не будут задавать домашние задания и ставить оценки.

Также для учеников 9-х и 11-х классов с 18 по 29 мая пройдут дистанционные занятия по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Столичные школьники перешли на дистанционное обучение с 21 марта. Эта профилактическая мера была принята, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.