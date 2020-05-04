Глоток свежего воздуха: Европа приступает к ослаблению карантинных мер

Власти некоторых европейских стран с понедельника начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Италии с 4 мая начнется «фаза-2» борьбы с пандемией COVID-19. Правительство страны анонсировало некоторые послабления ограничительного режима. Так, с понедельника начнут работать рестораны и бары, но только на вынос и при условии отсутствия скопления людей у входа и в залах. Возобновляется промышленное производство, открываются стройки. Мэры городов наделены правом возобновить работу городских парков и садов. В них горожане смогут заниматься спортом, но при соблюдении профилактических мер.

В Испании, где были введены одни из самых жестких мер в Европе, с понедельника стартует первая стадия четырехэтапного выхода из карантина. Власти позволили открыть некоторые частные заведения. На вынос смогут работать кафе, рестораны и бары, жителям разрешат заниматься спортом на улице.

Не отстает от своих соседей по ЕС и Бельгия, одна из наиболее пострадавших от разгула инфекции стран. С 4 мая там откроют свои двери компании, сотрудники которых не контактируют с большим количеством людей. Рядовые бельгийцы смогут посетить родственников, заработают магазины непродовольственных товаров. На 18 мая запланировано открытие школ и детских садов. Однако, насладиться ужином в ресторане и коктейлем в баре жители Бельгии смогут не раньше июня.

В Греции с понедельника снимается основная часть ограничений на передвижение граждан внутри своих округов. Заработают некоторые магазины, среди которых книжные лавки, магазины спортивных и электротоваров, можно будет пригнать автомобиль на станцию технического обслуживания. На следующей неделе возобновит свою работу основная часть розничной торговли, пообещали власти.

В Польше к постепенной отмене ограничительных мер приступили еще с 20 апреля. Сначала жителям страны позволили гулять в лесах и парках, затем открыли магазины и позволили горожанам собираться группами по несколько человек, а с понедельника в полную силу заработают хостелы, гостиницы и детские сады.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.