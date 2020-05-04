Президент Сербии заявил об отмене режима ЧС из-за COVID-19

Решение об отмене режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа из COVID-19 в Сербии должны принять к 6 мая. Об этом заявил глава государства Александр Вучич.

По его словам, число зараженных уже неделю составляет менее 5% от всех протестированных, также все у меньшего количества пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, при которой требуется искусственная вентиляция легких.

Вучич отметил, что после обоснования минобороны и принятия решения кабмином документ об отмене режима ЧС и комендантского часа отправится в парламент.

«Как только (решение) будет утверждено, отменяется и комендантский час, а это должен быть четверг», - сказал президент в эфире телеканала Pink.

Режим ЧС в Сербии объявили 15 марта, комендантский час в разных вариациях действует с 18 марта. По последним данным, в целом в стране выявили 9,4 тысяч заболевших коронавирусом, умерли 193 человека, сообщает РИА Новости.