Эксперты ВОЗ рассказали о масштабах заражения COVID-19

Более 3,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как говорится на официальном сайте международной организации, число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 238 тысяч человек и продолжает расти. В лидерах европейские страны, на которые приходится более 1,5 миллионов от общего числа инфицированных.

Впервые о новом типе коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Власти Китая оповестили экспертов ВОЗ о необычной пневмонии, смертность от которой превышает среднестатистические показатели. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй.

Регион закрыли на карантин, жителям запретили выходить на улицу, а на дорогах установили блокпосты военных и полиции. Несмотря на принятые меры предосторожности, сдержать инфекцию на территории КНР не удалось, и она распространилась по всему миру. Оценив темпы распространения и тяжесть последствий от коронавируса, ВОЗ 11 марта была вынуждена признать вспышку инфекции пандемией.