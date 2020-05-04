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Эксперты ВОЗ рассказали о масштабах заражения COVID-19

Ян Брацкий
00:55 04.05.2020
Из общего числа инфицированных более 1,5 миллионов человек составляют жители европейских государств, в которых обстановка с коронавирусом одна из самых тяжелых.
Эксперты ВОЗ рассказали о масштабах заражения COVID-19
© Фото: Carlo Cozzoli Keystone Press Agency Globallookpress

Более 3,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как говорится на официальном сайте международной организации, число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 238 тысяч человек и продолжает расти. В лидерах европейские страны, на которые приходится более 1,5 миллионов от общего числа инфицированных.

Впервые о новом типе коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Власти Китая оповестили экспертов ВОЗ о необычной пневмонии, смертность от которой превышает среднестатистические показатели. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй.

Регион закрыли на карантин, жителям запретили выходить на улицу, а на дорогах установили блокпосты военных и полиции. Несмотря на принятые меры предосторожности, сдержать инфекцию на территории КНР не удалось, и она распространилась по всему миру. Оценив темпы распространения и тяжесть последствий от коронавируса, ВОЗ 11 марта была вынуждена признать вспышку инфекции пандемией.

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