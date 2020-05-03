Власти Санкт-Петербурга объяснили очереди машин «скорой» у стационаров

Выстроившиеся очереди из автомобилей скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге объясняются тем, что больных инфекцией COVID-19 теперь принимают у медучреждения Северной столицы по новой схеме.

Как объяснил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, приемный покой крупного стационара одномоментно может принять только от шести до девяти пациентов. Количество принимаемых пациентов зависит от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала.

По словам Сараны, руководство больницы не позволяет размещать в приемном покое сразу большое количество пациентов. Это делается для того, чтобы избежать контакта больных друг с другом, и не оставлять никого без медицинского наблюдения.

«Поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой. Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал», - сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Наличие свободных коек в стационарах ежедневно оценивает центр экстренной медицинской эвакуации Санкт-Петербурга. Для этого круглосуточно дежурят четыре врача и десять диспетчеров. Собрав информацию о предстоящей выписке, центр определяет, в какие учреждения будет направлен максимальный поток больных.