Главврач назвал число инфицированных COVID-19 в Коммунарке

В больнице в Коммунарке в данный момент находятся 511 пациентов. С диагнозом «внебольничная пневмония» - 497 человек (97%), коронавирус подтвержден у 325 человек (63%). Об этом написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По предоставленным Проценко данным, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 56 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек. Еще один инфицированный подключен к аппарату искусственной замены легких ЭКМО.

Ранее врач обнаружила неизвестные последствия заражения COVID-19. Врач-патоморфолог Лилия Селиванова обнаружила в альвеолах погибших плотную отечную жидкость в виде ячеек.