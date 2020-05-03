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Главврач назвал число инфицированных COVID-19 в Коммунарке

Кирилл Васин
09:05 03.05.2020
В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 56 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек.
Главврач назвал число инфицированных COVID-19 в Коммунарке
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В больнице в Коммунарке в данный момент находятся 511 пациентов. С диагнозом «внебольничная пневмония» - 497 человек (97%), коронавирус подтвержден у 325 человек (63%). Об этом написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По предоставленным Проценко данным, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 56 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек. Еще один инфицированный подключен к аппарату искусственной замены легких ЭКМО.

Ранее врач обнаружила неизвестные последствия заражения COVID-19. Врач-патоморфолог Лилия Селиванова обнаружила в альвеолах погибших плотную отечную жидкость в виде ячеек.

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