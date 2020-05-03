У жительницы Японии повторно диагностировали COVID-19

Женщина из Японии получила повторный положительный тест на COVID-19 после того, как вылечилась от инфекции. Японка из префектуры Канагава провела в самоизоляции положенный срок в течение двух недель после подтвержденного у нее 13 апреля диагноза «коронавирус», и за это время у нее исчезли все симптомы заболевания.

Однако теперь гражданка Японии вновь почувствовала недомогание, и диагностика подтвердила - у нее в организме вновь присутствует COVID-19.

Как сообщил эксперт в комментарии телеканалу NHK, данная ситуация свидетельствует о том, что в зависимости от состояния пациента срок нахождения его на карантине должен быть увеличен и составлять более двух недель.

Как стало известно накануне стало, что Японии за сутки от COVID-19 погиб 31 человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии.