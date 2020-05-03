Тысяча квадратных метров: в Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом
При пожаре никто не пострадал.
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В деревне Большое Толбино, входящей в городской округ подмосковного Подольска, произошел пожар на складе подсолнечного масла.
По информации регионального МЧС, площадь возгорания составляет 1 000 квадратных метров.
«В 06:33 поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.