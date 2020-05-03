Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Прогулки, друзья, рестораны: чем займутся россияне по окончании самоизоляции

Валентина Пескова
08:23 03.05.2020
Почти три с половиной тысячи граждан РФ приняли участие в опросе, рассказав, по чему больше всего соскучились за время самоизоляции.
Прогулки, друзья, рестораны: чем займутся россияне по окончании самоизоляции
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Россияне строят планы на свои действия по окончании периода самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19. В опросе, проведенном сервисом OneTwoTrip, предлагалось несколько вариантов ответов на выбор.

Как оказалось, подавляющее большинство россиян 86,5%, мечтают поскорее встретиться с родными и друзьями, сходить в гости. На прогулку в парк хотели бы отправиться 70% респондентов. Чуть меньше, 69%, хотят уехать в путешествие. 64,2% опрошенных соскучились по возможности здороваться за руку и обниматься со своими знакомыми при встрече.

Собираются отправиться в свой любимый ресторан 63% участников соцопроса, а 58% хотят выехать на шашлыки. Меньше всего граждане РФ соскучились по прогулкам в ТЦ - отправиться в крупные торговые моллы хотят только 43,6% респондентов.

В опросе приняли участие 3,4 тысячи человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.05.2020, 11:52
В России за сутки подтверждены 9 623 случая инфицирования коронавирусом
Дата03.05.2020, 05:59
К службе готовы: врачебно-сестринский состав прибыл в шесть медцентров Минобороны РФ
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата02.05.2020, 14:35
«Лидер» в Арктике: в России построят самый мощный атомный ледокол в истории
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:23 В стране и мире
Прогулки, друзья, рестораны: чем займутся россияне по окончании самоизоляции
08:17 В стране и мире
СМИ: в США тестируют 14 вакцин от коронавируса
07:45 В стране и мире
Установлена новая причина высокой смертности от коронавируса
07:43 В стране и мире
Врач обнаружила неизвестные последствия коронавируса
06:00 Армия
Видео
Встречали аплодисментами: российские и итальянские специалисты обработали три пансионата в Брешиа
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:01 В стране и мире
Тысяча квадратных метров: в Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом
08:38 Вопросы истории
Дочь маршала Конева рассказала, почему подчиненные ее отца не штурмовали Рейхстаг
08:23 В стране и мире
Прогулки, друзья, рестораны: чем займутся россияне по окончании самоизоляции
08:17 В стране и мире
СМИ: в США тестируют 14 вакцин от коронавируса
07:45 В стране и мире
Установлена новая причина высокой смертности от коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Россияне рассказали, чем заменили привычные занятия на самоизоляции
Видео
Эксперт объяснил причину исчезновения Ким Чен Ына
Видео
«Как связано повышение температуры тела с COVID-19»: врач рассказал, стоит ли волноваться лишний раз
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.