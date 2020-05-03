Прогулки, друзья, рестораны: чем займутся россияне по окончании самоизоляции

Россияне строят планы на свои действия по окончании периода самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19. В опросе, проведенном сервисом OneTwoTrip, предлагалось несколько вариантов ответов на выбор.

Как оказалось, подавляющее большинство россиян 86,5%, мечтают поскорее встретиться с родными и друзьями, сходить в гости. На прогулку в парк хотели бы отправиться 70% респондентов. Чуть меньше, 69%, хотят уехать в путешествие. 64,2% опрошенных соскучились по возможности здороваться за руку и обниматься со своими знакомыми при встрече.

Собираются отправиться в свой любимый ресторан 63% участников соцопроса, а 58% хотят выехать на шашлыки. Меньше всего граждане РФ соскучились по прогулкам в ТЦ - отправиться в крупные торговые моллы хотят только 43,6% респондентов.

В опросе приняли участие 3,4 тысячи человек.