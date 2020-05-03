СМИ: в США тестируют 14 вакцин от коронавируса

В Соединенных Штатах Америки в рамках программы администрации президента Дональда Трампа проводятся тесты 14 вакцин, которые потенциально могут быть полезны в борьбе с COVID-19.

Отмечается, что эти вакцины несколько недель назад были выбраны из более чем 90 образцов. В течение двух недель 14 вакцин подвергнут дополнительным проверкам, по результатам которых в следующую стадию клинических испытаний пройдут 6-8 образцов, пишет NBCnews со ссылкой на чиновников из администрации президента.

По мнению ученых, к началу 2021 года пройдут все испытания и будут готовы к использованию в борьбе с вирусом 3-4 варианта вакцин.

«Могу ли я сказать со стопроцентной уверенностью, что мы достигнем успеха? Нет. Существует разумная вероятность того, что одна или несколько вакцин будут успешны», — приводит издание слова одного из чиновников.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцина от COVID-19 появится в России до конца 2020 года. Разработки активно ведутся в нескольких