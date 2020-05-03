Врач обнаружила неизвестные последствия коронавируса

Врач-патоморфолог Лилия Селиванова в ходе исследования десяти умерших зараженных COVID-19 столкнулась с явлениями, которые видела впервые в своей карьере.

Специалист впервые за врачебную практику обнаружила в альвеолах погибших плотную ячеистую отечную жидкость. По предположению исследователя, это могут быть пузырьки воздуха, которые образовались при попадании кислорода в альвеолы, полные жидкости.

По словам Селивановой, пока точно нельзя говорить, что являлось причиной данной ситуации. COVID-19 еще изучается, и врачи знают далеко не все его особенности. Отмечается, что все изученные врачом погибшие пациенты были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет «Московский комсомолец».

Специалист подчеркнула, что также нельзя пока делать вывод о том, является ли использование ИВЛ причиной возникновения данных пузырьков, либо они характерны для всех, у кого заражение коронавирусом протекает в особенно тяжелой форме. Для получения точного ответа необходимо продолжать исследования, заключила Селиванова.

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