Россиян вывезли из Таиланда в Санкт-Петербург и Москву

Борт SU 275, следовавший по маршруту Пхукет-Санкт-Петербург-Москва, вылетел из Таиланда в 20.29 по Москве. В 03.08 он приземлился в Пулково, а в 05.54 - в Шереметьево, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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