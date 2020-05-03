Россиян вывезли из Таиланда в Санкт-Петербург и Москву
Согласно спискам Минкомсвязи, на борту находились 292 пассажира.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Рейс «Аэрофлота», направленный в Таиланд для эвакуации россиян, прибыл в Россию.
Борт SU 275, следовавший по маршруту Пхукет-Санкт-Петербург-Москва, вылетел из Таиланда в 20.29 по Москве. В 03.08 он приземлился в Пулково, а в 05.54 - в Шереметьево, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно спискам Минкомсвязи, на борту находились 292 пассажира.