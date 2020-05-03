Установлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Одной из причин высокого количества летальных исходов при COVID-19 является недостаток витамина D. Это определили ученые, сравнив средние уровни показателя наличия данного витамина у жителей 20 стран Европы и сопоставив с количеством умерших от коронавируса пациентов в данных странах.

Оказалось, что чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от COVID-19.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», - говорится в докладе ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

В пользу своей версии специалисты также привели пример того, что чаще всего от коронавируса умирают пожилые люди. Именно у данной категории пациентов обычно низкий уровень содержания витамина D в крови.