В Москве 3 мая воздух прогреется до +25

Синоптики установили, что температура воздуха в столице сегодня, 3 мая, достигнет +23...+25 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ветер при этом будет дуть южный и юго-восточный, а его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

При этом возможны незначительные осадки: кратковременный дождь при переменной облачности. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.