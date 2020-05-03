В Боливии разбился самолет с гражданами Испании

В Боливии при крушении самолета погибли шесть человек, включая четверых граждан Испании. Самолет Beechcraft Baron B-55 с бортовым номером FAB-051 следовал по маршруту между городами Тринидад и Санта-Крус, выполняя гуманитарную миссию.

На борту находились шесть человек — двое пилотов и четверо граждан Испании, которых перевозили для репатриации из страны. Все они погибли, говорится в сообщении ВВС Боливии в Twitter.

Катастрофа произошла 2 мая в 13.42 по местному времени (20.42 по Москве). Отмечается, что причину аварии в ходе расследования установит совет по расследованию авиационных происшествий.