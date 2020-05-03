Джонсон рассказал о плане действий на случай его смерти от коронавируса

В случае смерти премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от инфекции коронавируса, у властей страны существовал специальный «запасной» план действий. Об этом сообщил сам глава правительства изданию The Sun.

Джонсон, успешно перенесший COVID-19, сообщил, что получал «литры и литры» кислорода находясь в стационаре, и задавался вопросом, как он выберется из этой ситуации. При этом врачи уже думали, как они будут сообщать о смерти премьер-министра, если все пойдет крайне плохо.

«Так что я - просто счастливчик», - сказал Джонсон.

Глава парламента Великобритании еще раз поблагодарил спасших его жизнь врачей, а несколькими днями ранее даже назвал своего новорожденного сына в их честь. 29 апреля подруга Бориса Джонсона Кэрри Саймондс родила сына, который стал первенцем для нее и шестым ребенком для Джонсона. Мальчик получил имя Уилфред Лори Николас. Как раз последняя часть имени - Николас - ребенку и досталась в честь двух медицинских работников, лечивших премьер-министра.

О том, что Борис Джонсон заражен коронавирусом, было объявлено 27 марта. 6 апреля офис премьера объявил, что состояние главы правительства ухудшилось и его доставили в реанимацию. 9 апреля Джонсона уже перевели в обычную палату. А 26 апреля он вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10 и на следующий день приступил к исполнению своих обязанностей.