В ЯНАО полыхает жилой многоквартирный дом: видео

В многоквартирном жилом доме в населенном пункте Лесной поселок в ЯНАО произошел сильный пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По данным спасателей, площадь пожара составила 495 квадратных метров. Из здания эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.

«Поступила информация о пожаре в населенном пункте Лесной поселок Ямало-Ненецкого округа в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме… По предварительной информации, один пострадавший», - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 5.25 по московскому времени пожар был локализован. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Эвакуированные жители дома на данный момент размещены в автобусе, в дальнейшем будет решаться вопрос об их временном размещении. Причины возгорания устанавливаются.