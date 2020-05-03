В ЯНАО полыхает жилой многоквартирный дом: видео
По данным спасателей, площадь пожара составила 495 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В многоквартирном жилом доме в населенном пункте Лесной поселок в ЯНАО произошел сильный пожар. Об этом сообщили в МЧС РФ.
По данным спасателей, площадь пожара составила 495 квадратных метров. Из здания эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.
«Поступила информация о пожаре в населенном пункте Лесной поселок Ямало-Ненецкого округа в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме… По предварительной информации, один пострадавший», - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 5.25 по московскому времени пожар был локализован. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Эвакуированные жители дома на данный момент размещены в автобусе, в дальнейшем будет решаться вопрос об их временном размещении. Причины возгорания устанавливаются.