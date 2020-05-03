СМИ: на границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Южная Корея пытается определить причины инцидента.
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Несколько выстрелов с территории Северной Кореи по южнокорейскому посту в демилитаризованной зоне произошли утром 3 мая. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
«Около 7.41 (0.41 по Москве — прим. ред.) утра в районе пограничного города Чевонон произошли выстрелы. О жертвах и повреждениях объектов в Южной Корее не сообщалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после инцидента южнокорейские военные сообщили по радио об ответных действиях и дважды выстрелили в сторону КНДР.
В комитете подчеркнули, что пытаются определить причины инцидента и принимают шаги по предотвращению развития ситуации.