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Возвращение к жизни: в Алеппо впервые за годы начали сбор урожая

Анна Берестовая
05:32 03.05.2020
Фермеры и крестьяне в сирийской провинции только недавно перестали бояться находиться на полях из-за риска быть схваченными или убитыми боевиками.
Возвращение к жизни: в Алеппо впервые за годы начали сбор урожая
© Фото: Juma Muhammad, Keystone Press Agency, Globallookpress

В сирийской Алеппо впервые несколько лет проходит сбор урожая – сельское хозяйство медленно возвращается в провинцию вместе с крестьянами и фермерами.

Местные землевладельцы очень рады, что снова можно вернуться к обработке своих земель и связывать с ними в планах будущее детей. Не так давно здесь было опасно находится даже недолгое время, не то что вести длительные работы.

«Мы девять лет не могли обрабатывать свою землю. Боялись сюда даже приехать. Боевики могли запросто убить крестьянина или отрезать ему голову», - рассказал крестьянин Али аль-Боб РИА Новости.

И хотя в этом году урожай, по замечанию некоторых владельцев земель, не самый удачный, средств, вырученных с него, вполне хватит для жизни.

Следующий урожай может оказаться крупнее. Узнать это можно будет уже скоро - на плодородных почвах сельскохозяйственные культуры постоянно сменяют, сажая круглый год.

Обеспечение многих граждан постоянной работой и возвращение производства собственной сельхоз продукции в провинцию Алеппо в Сирии стало возможно благодаря длительной борьбе с террористическими силами на территории региона, завершившейся победой.

Способствование мирному урегулированию конфликтов на территории Сирийской Арабской Республики способствует и Россия, которая не так давно завершила очередное патрулирование военной полиции на территории Алеппо и Хасеке.

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