В Таджикистане российские военные врачи оказали помощь ветеранам войны

В Таджикистане российские врачи 201 военной базы провели акцию под названием «Здоровье ветерана», приуроченную к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для оказания помощи были сформированы мобильные бригады, которые на специализированных автомобилях выезжают к пожилым людям в их местах проживания и проводят осмотр и диагностику их состояния здоровья, а также дают рекомендации по лечению.

При необходимости, пожилым людям проводят флюорографические и ультразвуковые исследования. Нуждающихся в специальной помощи направляют на стационарное лечение в 451 российский военный госпиталь, расположенный на территории военной базы.

В оказании благотворительной помощи в первую очередь задействованы такие специалисты, как терапевты, хирурги, лоры, офтальмологи, эндокринологи и неврологи.