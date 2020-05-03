СМИ: западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе

Разведывательные службы ряда западных стран заподозрили Китай в длительном утаивании информации о начале вспышки COVID-19. Такое заявление сделало австралийское издание The Daily Telegraph.

По утверждению газеты, выводы были основаны на оказавшемся у них в доступе досье авторства спецслужб США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и самой Австралии.

Версия западной разведки, согласно The Daily Telegraph состоит в том, что власти КНР под давлением заставляли молчать врачей, сообщавших о появлении нового вируса, а также утилизировали улики в виде лабораторного материала.

Также, согласно их данным, Китаю было известно об опасности коронавируса для человека и его способах передаче еще в начале декабря, тогда как оглашено это было 20 января.

Издание указывает, что к единому мнению разведслужбы государств не пришли.

Никаких официальных подтверждений данной информации в настоящее время не имеется.

Ранее в адрес Китая уже поступали обвинения в сокрытии информации, касающейся коронавирусной инфекции и ее возможного лабораторного происхождения, от американского телеканала Fox News.