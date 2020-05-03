Россияне рассказали, чем заменили привычные занятия на самоизоляции

Многие россияне нашли онлайн-аналоги или домашние альтернативы своим обычным занятиям, которые оказались временно недоступны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ромир», опирающихся на данные скан-панели покупателей холдинга.

«Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах», - свидетельствуют результаты исследования, представленные РИА Новости.

Такую деятельность выбрала для себя примерно половина населения страны. Исследование также показало, что в Москве процент людей, заменивших обычную активность на занятия в интернете часто оказывался на несколько процентов выше.

Так, 20% опрошенных в регионах и 26% в столице вместо спортзалов начали заниматься дома и на улице. Образовательные курсы привлекли 11% и 15% жителей. По 7% респондентов стали заказывать еду из кафе и ресторанов.

Примерно треть опрошенных не заметили особых перемен в досуге. Тем не менее, по прогнозам специалистов использование интернет-ресурсов в ближайшее время будет только расти, обещая заметные перемены в потребительском поведении и после карантина.