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Конгресс США отказался проходить тест на коронавирус

Анна Берестовая
02:51 03.05.2020
В американском законодательном органе отметили, что данные тесты в настоящее время нужнее на передовой борьбы с коронавирусом.
Конгресс США отказался проходить тест на коронавирус
© Фото: Duilio Piaggesi Keystone Press Agency Globallookpress

Предложение о проведении комплекса быстрых тестирований среди законодателей Соединенных Штатов было отклонено американским Конгрессом. Инициатива принадлежала администрации США.

Об это сообщили спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

«Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19», - указали они, добавив, что в настоящий момент предпочтут от него отказаться.

Аргументирован отказ был решением направить ресурсы «на передовую», обеспечив сферы, где моментальные тесты более необходимы.

В Конгрессе США указали, что будут проводить диагностику коронавирусной инфекции в соответствие с уже использующейся процедурой, пока иные технологии не станут более доступны.

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