Конгресс США отказался проходить тест на коронавирус

Предложение о проведении комплекса быстрых тестирований среди законодателей Соединенных Штатов было отклонено американским Конгрессом. Инициатива принадлежала администрации США.

Об это сообщили спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

«Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19», - указали они, добавив, что в настоящий момент предпочтут от него отказаться.

Аргументирован отказ был решением направить ресурсы «на передовую», обеспечив сферы, где моментальные тесты более необходимы.

В Конгрессе США указали, что будут проводить диагностику коронавирусной инфекции в соответствие с уже использующейся процедурой, пока иные технологии не станут более доступны.